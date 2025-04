Sardegna, cala ancora il numero dei residenti: oltre 7mila in meno

Il dato rispecchia quanto ci si aspettava, ma l’Istat ne ha dato una conferma ufficiale. In base all’ultimo censimento effettuato, relativo al 2023, la Sardegna ha registrato un calo dei propri residenti.

In totale sono stati censiti 1.570.453 residenti, 7.693 in meno rispetto al 2022 per una percentuale dello 0.5% in meno. Inoltre, i dati hanno evidenziato ancora una volta il fenomeno dello spopolamento, considerato che più di metà della popolazione, il 56,6%, vive nelle province di Cagliari e Sassari.

Su questi dati pesa di certo la denatalità che ha evidenziato 461 nascite in meno rispetto al 2022, anche se si è ridotta la mortalità: il tasso è diminuito dal 13 all’11,9 per mille.

In assoluto la provincia che ha perso il maggior numero di abitanti è stato il Sud Sardegna con 2.381 residenti in meno, seguita da Nuoro (-1.430) e Cagliari (-1.402).

