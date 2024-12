I viaggi in treno in Sardegna stanno assumendo sempre di più i contorni dei ‘viaggi della speranza’. Ieri il treno delle 18.30 partito da Cagliari in direzione Sassari si è fermato a Solarussa per poi non ripartire più.

Un viaggio cominciato in modo ordinario si è presto trasformato in una odissea. Prima la segnalazione di alcuni problemi, poi lo stop in campagna.

Doveva essere una breve sosta di un quarto d’ora, ma alla fine il treno non è praticamente più ripartito. Anzi, è stato in grado di percorrere un brevissimo tratto che ha quantomeno portato i passeggeri fino alla stazione di Solarussa.

La prosecuzione del viaggio è stata poi affidata a mezzi autonomi o ad un autobus sostitutivo che è stato a lungo atteso.

