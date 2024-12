Calci, pugni e schiaffi: nella notte tra venerdì e sabato è scoppiata un’altra rissa fuori da un locale in centro a Sassari.

Intorno alle 5 del mattino, decine di persone si sono ritrovate in via Sorso e hanno cominciato a colpirsi furiosamente tra loro per diversi minuti.

Difficile risalire alla causa scatenante, anche se sicuramente l’alcol ha giocato una parte piuttosto di rilievo. Ad ogni modo, le urla e i colpi hanno svegliato tutto il quartiere che ha dovuto assistere all’ennesimo caso di malamovida.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it