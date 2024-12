Una casa totalmente addobbata di luci per un Natale magico. Accade a San Gavino Monreale, in via Paderi: Daniele e Francesca da anni illuminano la loro abitazione con colori sempre diversi. Il loro racconto in una intervista rilasciata al giornale sangavinomonreale.net.

“Abbiamo cominciato nel 2017 con una tenda luminosa e un paio di addobbi, aggiungendo qualcosa e modificando qua e là di anno in anno siamo arrivati a oggi. C’è tanto lavoro dietro a tutto questo, nonostante le poche ore a disposizione e il tempo che delle volte non è dalla nostra parte portiamo a termine il nostro lavoro, anche se in ritardo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it