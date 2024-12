Scattano le denunce a Torre delle Stelle per una grave moria di gatti. Sono ben 16 i felini trovati avvelenati nella colonia presente in via Alderamin.

“Stiamo rinvenendo, con cadenza quasi giornaliera e da circa due mesi, cadaveri di gatti, avvelenati come da referti veterinari” scrivono sui social alcuni residenti.

Chiedono supporto per capire chi siano i responsabili. Intanto hanno presentato due denunce, le cui conseguenze – da codice penale – possono essere molto serie: l’uccisione di animali viene punita con la reclusione (da tre a diciotto mesi) o con una multa salata (da 5.000 a 30.000 euro).

