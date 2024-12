Il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, invita al divertimento responsabile e alla prudenza nel corso dei festeggiamenti per le festività e in particolare durante il Capodanno.

“La sicurezza è la prima cosa che conta. Invito cittadine e cittadini a festeggiare il nuovo anno nel rispetto reciproco“, dichiara il primo cittadino del capoluogo isolano.

“Tutelare le altre persone e gli animali è prioritario, per questo esorto a non utilizzare botti e fuochi d’artificio che potrebbero causare un rischio e un pericolo per tutte e tutti”.

