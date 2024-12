“Ho annunciato ai sindacati che venerdì mattina sarò con loro ai cancelli del sito di Portovesme. Noi non molliamo. Mai”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, annuncia sui social la visita programmata per venerdi 27 dicembre al sito della Portovesme srl, dove il gruppo Glencore ha deciso di chiudere la linea zinco in anticipo mettendo al palo 1200 famiglie prima di Natale.

L’annuncio del ministro è stato accolto bene dai sindacati, ma la Cgil ammonisce: “La visita del ministro non deve essere né una passerella né l’occasione per impegni generici e dilazionati nel tempo, il tempo delle attese è finito, il board della Glencore lo ha chiarito in modo inequivocabile” ha detto il segretario Fausto Durante.

La Cgil chiede al governo di tutelare l’interesse nazionale facendo sì che nello stabilimento di Portoscuso si continuino a produrre materiali strategici per il Paese: “Lo Stato – ha detto Durante – come già avvenuto per altre situazioni aziendali in settori fondamentali, ad esempio nella siderurgia o nei semiconduttori, può assicurare la continuità delle produzioni e il mantenimento dei livelli occupazionali, se necessario, anche attraverso un intervento diretto nella struttura proprietaria e nella gestione dell’impianto. Dalla soluzione positiva di questa vicenda industriale passa la possibilità di un percorso virtuoso per la ripresa industriale del Sulcis Iglesiente, l’occasione non può essere sprecata”.

