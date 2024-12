Un 25 dicembre di Natale amaro per tantissime famiglie in tutta Cagliari che si sono visti mancare l’acqua dalle prime ore del mattino.

A denunciare i disagi diversi Comitati di Quartiere: da San Benedetto a Castello, fino a Mulinu Becciu non c’è acqua. Cittadini infuriati, in particolare famiglie con anziani e disabili.

“Dalle 4 del mattino sino a sera non c’è l’acqua per nessuno. Abbanoa sparita, non risponde neanche ai centralini. Ci sono migliaia di persone senza acqua, c’è gente disperata” ci racconta una residente.

Il problema principale sarebbe sorto da una serie di guasti che i tecnici di Abbanoa avrebbero tentato di risolvere al mattino presto, senza riuscirci. Alcuni residenti hanno persino chiesto aiuto ai vigili del fuoco.

“Nessuno passa con le autobotti. Noi l’acqua la paghiamo cara, da Abbanoa non possono intervenire con interventi tappabuchi a ogni perdita. La rete idrica di Cagliari è un colabrodo. Va rifatta completamente, se ne devono rendere conto. Non si può continuare a vivere in questa condizione”.

