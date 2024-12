Una piccola ma grande donazione per centinaia di bambini che lo scorso lunedì, all’Exmé di Pirri, hanno ricevuto un sorriso in vista delle festività natalizie.

Con l’iniziativa “Natale di TiAbbraccio” è avvenuta la distribuzione speciale per le famiglie che si rivolgono durante tutto l’anno a Domus de Luna per ricevere cibo, vestiti e prodotti per i bimbi più piccoli.

“Proprio per questi ultimi è pensata la festa di Natale con giochi, musica e con Babbo Natale a donare regali e panettoni, per tutti” spiega Guglielmina Boero, presidente della Cooperativa Exmè.

A 50 fortunati, estratti a sorte, è stata anche regalata una bicicletta. La donazione è avvenuta da parte di chi – tra privati, associazioni e aziende – ha voluto partecipare a questo momento di vero Natale a favore delle tante famiglie con bambini in condizioni di povertà assoluta.

