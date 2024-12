Il Comune di Cagliari ha il suo bilancio di previsione 2025-2027, approvato lunedì 23 dicembre. Giusto in tempo affinché la macchina amministrativa possa iniziare a spendere le risorse previste già dal 1° gennaio del nuovo anno.

Sull’approvazione, Davide Carta ha espresso la propria soddisfazione sui social. Il consigliere comunale del Pd ha spiegato perché questo evento storico (il bilancio non veniva approvato entro dicembre da 20 anni) migliorerà l’efficienza gestionale e garantirà maggiore efficacia nell’attuazione dei progetti.

“Durante il mio intervento, a nome della maggioranza, ho sottolineato come questo DUP rappresenti una visione rinnovata per l’amministrazione comunale: una visione che vuole fare di Cagliari una città moderna, capace di giocare un ruolo cruciale nella crescita sociale, nello sviluppo economico e nella creazione di lavoro. Il bilancio 2025-2027 non è solo un documento contabile, ma uno strumento strategico per costruire una città più sostenibile, inclusiva e innovativa”.

