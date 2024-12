Il Comune di Cagliari darà maggiore sostegno economico per gli Asili nido e per le famiglie. Lo fa sapere il consigliere comunale Roberto Mura in una nota.

Nel Bilancio del Comune di Cagliari sono infatti presenti nuove risorse per gli Asili nido in convenzione grazie a due emendamenti proposti dall’opposizione e accolti da tutto il Consiglio comunale.

“Le strutture convenzionate, che svolgono un servizio pubblico essenziale per i bambini e per le famiglie, lo fanno spesso dovendo far fronte a condizioni economiche insostenibili. Nella precedente consiliatura siamo riusciti ad aumentare il contributo del Comune per ogni singolo bambino portandolo a 620 euro mensili. In questa consiliatura, se pur all’opposizione, sto continuando il lavoro iniziato qualche anno fa” spiega l’esponente di Alleanza Sardegna.

Nel Bilancio di Previsione 2025 è prevista un incremento del contributo del Comune di Cagliari alle Strutture Educative in convenzione per 60.000 euro.

“Questa cifra rappresenta solo l’inizio di un percorso, che è importante in quanto crea le condizioni perchè nei prossimi mesi si possano ulteriormente aumentare le risorse che il Comune riconosce agli Asili Nido in convenzione per questo importantissimo servizio per tutta la Città. Continuerò a impegnarmi affinchè gli Asili Nido e le Istituzioni scolastiche siano sempre più riconosciuti come un servizio essenziale” conclude Mura.

