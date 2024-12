Anche Assemini ha vissuto la sua serata di grande musica per concludere al meglio il 2024 con le note di Tananai. Davanti al palco una folla immensa che ha particolarmente gradito la scelta dell’amministrazione.

Non ha mancato di esprimere la propria soddisfazione il sindaco Mario Puddu, che in un post sui social ha parlato di serata indimenticabile.

“È stato il momento culminante di un impegno durato settimane, per non dire mesi. Nonostante i momenti di difficoltà (tanti), ho sempre pensato che sarebbe arrivato il momento di dire ‘ne è valsa la pena’.

E quel momento è arrivato ieri pomeriggio/sera, quando non solo piazza Sant’Andrea ma tutta Assemini è stata presa d’assalto da parecchie migliaia di persone. Assemini è tornata!”.

Il cantante milanese ha riprodotto i suoi migliori pezzi in una performance acustica che ha convinto tutti. “Vedere e sentire il pubblico cantare è stato uno spettacolo nello spettacolo” ha aggiunto il primo cittadino.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it