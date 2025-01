Al Policlinico di Bari è stato svolto ieri il primo trapianto di cuore del 2025 in Italia grazie ad una donazione arrivata da Sassari.

A riceverlo è stato un uomo di 68 anni che qualche settimana fa aveva dovuto affrontare un nuovo episodio critico a livello cardiaco.

Per questo motivo, l’equipe medica di Bari si era recata in Sardegna per il prelievo del cuore e nel pomeriggio di ieri è poi tornata alla base per l’esecuzione dell’intervento.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it