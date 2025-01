Capodanno di Cagliari 2025: promosso o bocciato? Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori dopo aver attestato il raggiungimento delle aspettative dell’evento. Ma anche la delusione di alcuni cagliaritani.

Abbiamo avviato due sondaggi popolari, uno su Facebook e uno su Instagram. E la risposta è stata non unanime, né per un verso e né per l’altro.

Su Facebook, i lettori hanno decretato con il 61% che avrebbero preferito qualcosa di diverso. Completamente all’inverso il responso su Instagram, dove il 60% dei lettori hanno svelato di aver apprezzato tantissimo la serata e i diversi appuntamenti nelle piazze.

I due sondaggi confermano quanto previsto nei giorni scorsi. Ovvero che non è possibile accontentare il gusto di tutti. Ma certamente non mette in dubbio la riuscita degli eventi, segnato dai buoni numeri in giro per Cagliari.

