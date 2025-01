Marko Rog torna al Cagliari. Per ora. Scaduto il 31 dicembre il prestito con la Dinamo Zagabria, il centrocampista croato torna alla corte rossoblù.

Nelle prossime ore, Rog sarà in Sardegna per le visite mediche e per mettersi a disposizione del tecnico Davide Nicola. È lui il primo rinforzo in mediana, al momento.

La sua permanenza però non è del tutto certa. Verranno valutate le sue condizioni fisiche e l’apporto che può dare alla squadra nella corsa salvezza. Se non dovesse convincere, potrebbero aprirsi nuove opportunità all’estero.

