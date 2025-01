L’Arma dei Carabinieri saluta il Colonnello Raffaele Cossu, che conclude oggi una carriera di oltre 38 anni contraddistinta da una profonda dedizione al dovere e un costante impegno per la sicurezza pubblica. Nato nel 1964, il Colonnello ha iniziato il suo percorso nell’Arma il 19 settembre 1986, ricoprendo incarichi di grande responsabilità in sedi operative di rilievo, tra cui Trapani, Nuoro, Iglesias e Quartu Sant’Elena.

Dal 2019 ha diretto il Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Cagliari. Laureato in Scienze Politiche con una specializzazione in Relazioni Internazionali, il Colonnello Cossu ha affrontato con rigore le numerose sfide del suo percorso, contribuendo in maniera significativa alla tutela del territorio e alla gestione delle complesse dinamiche della sicurezza.

“Il suo contributo ha lasciato un’impronta profonda non solo nelle operazioni di contrasto al crimine, ma anche nella costruzione di relazioni istituzionali che hanno rafforzato la missione dell’Arma sul territorio” commenta l’Arma dei Carabinieri, esprimndo “la più sincera gratitudine al Colonnello Cossu per l’eccezionale servizio prestato e per il lascito indelebile che ha trasmesso a colleghi e collaboratori”.

“Con il suo congedo, il Comando Provinciale di Cagliari perde una figura di riferimento, un’eredità di esperienza e dedizione che è già stata raccolta dal figlio che ha intrapreso lo stesso cammino e oggi sta frequentando la scuola ufficiali di Roma. Auguriamo al Colonnello Cossu e alla sua famiglia un futuro sereno e ricco di soddisfazioni. La sua carriera e i suoi valori rimarranno un esempio luminoso di cosa significhi servire lo Stato con lealtà, competenza e spirito di sacrificio”.

