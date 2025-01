La fortuna torna a baciare la Sardegna. Il 10eLotto di sabato 28 dicembre ha portato nell’Isola 72.500 euro, grazie a due vittorie pesanti. La vincita più alta, come riporta Agipronews, arriva con un 9 Oro da 50mila euro indovinato a Sassari, seguito dal colpo di 22.500 di Cagliari grazie a un 7 Doppio Oro.

Intanto grande successo della Lotteria Italia in Sardegna. In tutta la regione sono stati venduti 121mila biglietti, il 49% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono staccati 81mila tagliandi.

