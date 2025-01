L’Asl Medio Campidano risponde alla lettera dei sindaci e il direttore, Giorgio Carboni, ha convocato la conferenza Socio-sanitaria territoriale per martedì 7 gennaio 2025 alle 11, nella sede della direzione aziendale in via Ungaretti a Sanluri.

“Per quanto riguarda la problematica delle guardie mediche, questa situazione è strettamente correlata alla cronica carenza generalizzata di personale sanitario, un problema che affligge, ormai da tempo, il tutto il sistema sanitario a livello regionale e nazionale” scrive l’Asl in una nota. “Per questo, nonostante l’impegno costante della Asl, in alcune occasioni, soprattutto durante i giorni festivi, possono verificarsi delle criticità legate alla disponibilità dei medici, perché la scelta di coprire i turni spetta ai singoli professionisti”.

L’Asl però rimarca che “nessun problema si è verificato al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria, che ha garantito un servizio efficiente e continuativo, rispondendo prontamente a tutte le richieste di assistenza, grazie all’impegno e alla professionalità di tutto il personale sanitario: tutti i turni sono stati coperti e le esigenze assistenziali dei pazienti sono state soddisfatte pienamente”.

E conclude: “Siamo consapevoli delle difficoltà che gli assistiti possono incontrare e di questo ci scusiamo. La nostra Asl, in collaborazione con le istituzioni locali e regionali, continuerà a lavorare senza sosta per trovare soluzioni efficaci e durature per ridurre al minimo il disagio per gli assistiti”.

