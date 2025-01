Sconfitta tra le mura amiche per la Dinamo Sassari, che deve cedere per 86-81 a Varese. Uno stop casalingo frutto di un blackout avvenuto tra il secondo e il terzo quarto, che ha imbrigliato i sardi e dato via libera agli ospiti.

A dire che la Dinamo aveva approcciato bene, con un buon primo quarto. Poi, a poco a poco, Varese è uscita alla distanza, mostrandosi meglio incisiva in fase avanzata.

Invece Sassari ha faticato, girando male la palla e perdendosi anche in difesa. Un tentativo di rimonta nel finale non è andato a buon fine: così la final eight rimane un sogno.

