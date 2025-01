Il Cagliari vince 2-1 una gara in rimonta contro il Monza. All’U-Power Stadium i rossoblù si sono imposti sia nel risultato che nel gioco, raccogliendo finalmente quei 3 punti che mancavano da tanto. Le nostre pagelle:

Scuffet 6: Intuisce il rigore ma per poco non ci arriva. Per il resto mai troppo impegnato. Bravo nel finale a smanacciare i pericoli.

Mina 7: Solita partita di sostanza e personalità. D’Ambrosio cade con tutte e due le scarpe, è il caso di dirlo, nella sua classica rete di provocazioni. (67′ Palomino 6: Ingresso sicuro, non sbaglia niente)

Luperto 6,5: Sicuro e sempre ben posizionato.

Zappa 6: Non spinge molto, ma gara attenta su Pedro Pereira che non disturba mai.

Obert 6,5: Bravissimo a dare il via all’azione del secondo gol.

Adopo 6,5: Ordinato e preciso, in mezzo al campo è un mastino.

Makoumbou 6: Scomposto in occasione del rigore concesso ingenuamente al Monza, ma per il resto gara solida. (84′ Marin sv)

Zortea 6,5: Gran sinistro che restituisce fiducia alla squadra e riporta i rossoblù in controllo.

Felici 6,5: Sfortunato in occasione della traversa colpita in avvio di partita. Crea tanti problemi alla difesa del Monza, puntando costantemente l’uomo con personalità. (74′ Augello 6: Bravo a garantire copertura in una fase finale di gestione del vantaggio)

Viola 6,5: Pericolo costante sui piazzati. Sbaglia qualche scelta negli ultimi metri, ma è bravo nel dare equilibrio e cucire tra centrocampo e attacco. (84′ Pavoletti sv)

Piccoli 7: Potente e concreto come lo si aspettava da tempo. (74′ Lapadula 6: Porta pressing ed è utile nella gestione finale. Peccato il palo nei minuti di recupero)

Nicola 6,5: Finalmente raccoglie quanto seminato. Il Cagliari riprende una gara che si era messa male, in una situazione mentale che avrebbe potuto gettare nello sconforto i rossoblù. Bravo anche nella gestione finale, con cambi intelligenti.

