Davide Nicola non può che elogiare il suo Cagliari. Dopo un terribile mese di dicembre (5 sconfitte in 5 gare, 4 delle quali in campionato), i rossoblù tornano a respirare in classifica grazie ai tre punti conquistati a Monza.

In conferenza stampa, ecco le parole del tecnico cagliaritano.

Sulla vittoria. “Sono tre punti importanti, anche se la classifica non ci lascia tranquilli. Abbiamo interpretato bene la gara, non ci siamo fatti condizionare dagli episodi. C’è soddisfazione per aver raccolto ciò che abbiamo seminato”

Come finisce il girone d’andata. “Siamo in linea con le aspettative. È vero, a volte abbiamo raccolto meno di quanto ci spettava”

Sull’apporto dei leader. “Siamo un collettivo. Non c’è un solo leader. C’è Mina, ma anche Deiola, Lapadula, Pavoletti. Sono ragazzi che influenzano con i giusti atteggiamenti tutta la squadra”

Qualcuno saluterà a breve. “Scuffet ha cambiato il suo atteggiamento mentale e ha fatto bene. Se dovesse andare via, lo farebbe per un contesto più grande. Prati? Per valorizzarlo occorre fare diverse valutazioni”

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it