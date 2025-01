Davide Astori avrebbe spento oggi 38 candeline. L’ex difensore di Cagliari, Roma e Fiorentina è scomparso il 4 marzo 2018 a causa di un problema cardiaco che ha spezzato la sua vita.

Astori nacque il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco, in Lombardia, regione in cui inizia la sua carriera calcistica arrivando fino alle giovanili del Milan, senza mai riuscire ad esordire in prima squadra. La prima vera grande avventura nel calcio che conta arriva in Sardegna, con il passaggio al Cagliari nel 2008.

Con la maglia rossoblù diventa un grande del calcio italiano, arrivando a vestire anche la maglia della nazionale italiana e divenendo capitano del club isolano. Con il Cagliari gioca fino al 2014 collezionando 174 presenze e 3 gol. Poi il breve passaggio alla Roma e infine alla Fiorentina, suo ultimo club prima della tragica scomparsa.

Nel giorno del suo 38esimo compleanno il Cagliari ha voluto così ricordare il suo capitano, amato dalla gente e da tutti i suoi compagni, che non è mai stato dimenticato e mai lo sarà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cagliari Calcio (@cagliaricalcio)

