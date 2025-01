In occasione dell’Epifania, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano, con due rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e il supporto dell’Autoscala, si sono recati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale San Martino.

Attraverso l’Autoscala è arrivata la Befana per portare dolciumi vari e soprattutto un sorriso in un giorno di festa anche per i bambini ospiti.

La giornata è proseguita con l’arrivo della Befana in piazza Roma a Oristano e nella Caserma di via Zara. Poi a Cuglieri dove si è festeggiato l’ arrivo della befana con personale del Distaccamento che ha predisposto la manovra nello storico fabbricato dell’ ex Seminario Pontificio.

