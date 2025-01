Le ultime notizie da Asseminello non sono positive per Yerry Mina. Il difensore ha riportato una distorsione alla caviglia dopo il contrasto con Dany Mota nel primo tempo di Monza-Cagliari, dove è stoicamente rimasto in campo anche per buona parte della ripresa.

Nell’allenamento di ieri però il colombiano è rimasto a riposo precauzionale e le sue condizioni vengono valutate giorno per giorno. Stesso discorso per Zito Luvumbo, che è sulla via del recupero e potrebbe farcela per l’impegno di sabato alle 20.45 contro il Milan.

Intanto Nicola ha recuperato Kingstone Mutandwa, trovando anche per la prima volta in gruppo il nuovo portiere Elia Caprile. E a proposito di portieri, il Cagliari perde il terzo Giuseppe Ciocci per un infortunio alla spalla che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Non è da escludere un ulteriore intervento sul mercato per completare il reparto, anche se per il momento verrà aggregato Iliev dalla Primavera.

