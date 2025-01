Giudizio immediato per Igor Sollai. Questa mattina è arrivata la decisione del pubblico ministero Marco Cocco, che ha accolto la richiesta dell’accusa.

Il processo prenderà il via il 26 febbraio in Corte d’Assise. La difesa dell’uomo sostiene che il delitto non fosse premeditato, mentre l’accusa ipotizza invece un movente economico legato a una polizza assicurativa sulla vita di Francesca, che il marito avrebbe cercato di incassare.

Con gli esiti dell’autopsia consegnati nelle scorse ore, il pm Cocco ha quindi raccolto tutti gli elementi per dare il via al procedimento.

