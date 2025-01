L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 20esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A dirigere il match di sabato allo stadio San Siro tra Milan e Cagliari sarà il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Alassio e Cipressa, IV uomo Prenzoni, al Var Di Paolo e Avar Camplone.

L’ultimo incrocio tra i rossoblù e l’arbitro Marchetti risale alla stagione 23/24 con il pareggio casalingo contro il Monza per 1-1. Altro pareggio, nella stagione precedente 22/23, in Coppa Italia, contro il Genoa per 0-0. Gli altri incroci risalgono alla stagione 21/22 con le sconfitte contro Sassuolo e Inter, e la vittoria per 3-1 in casa contro la Sampdoria.

