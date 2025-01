È scomparso all’età di 79 anni il professor Ignazio Camarda, celebre botanico originario di Orani e punto di riferimento nel panorama accademico sardo e internazionale. Professore ordinario di Botanica presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, Camarda era noto per i suoi studi approfonditi sulla flora sarda, di cui era un profondo conoscitore.

Sebbene fosse in pensione da qualche anno, il suo contributo scientifico e culturale resta vivo attraverso le sue opere. Nel corso della sua carriera, Camarda aveva ricoperto anche l’incarico di direttore del Parco della Maddalena, distinguendosi per il rigore delle sue scelte, come il divieto di balneazione nell’area protetta di Budelli.

“L’Università degli Studi di Sassari partecipa con dolore alla scomparsa del professor Ignazio Camarda, studioso molto conosciuto e apprezzato” scrive l’Ateneo in una nota. “Il Magnifico Rettore Gavino Mariotti e l’intera comunità universitaria sono vicini alla famiglia dello studioso per la grave perdita”.

