Avrebbe ucciso il rivale colpendolo ripetutamente con il manico di un aspirapolvere. Un uomo di Luras è stato rinviato a giudizio dal Gup del tribunale di Tempio.

A muovere l’accusa era stato il Pm per i fatti avvenuti a Luras nel 2023. Il sostituto del Pm però ha contestato l’aggravante dei futili motivi e ha così chiuso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato. Per la difesa invece non si sarebbe trattato di omicidio volontario.

Ad ogni modo, il processo prenderà il via ad aprile davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari.

