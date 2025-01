Cambiano le regole per i parcheggi blu a pagamento e Sassari deve adeguarsi alle novità introdotte nel nuovo Codice della strada che esclude espressamente la possibilità della cosiddetta integrazione.

Sinora a Sassari era stata data l’opportunità di pagare a fine sosta, prima di abbandonare lo stallo, la differenza dovuta per il tempo in più trascorso rispetto a quanto versato al momento di parcheggiare. D’ora in poi la legge esclude questa eventualità.

“Ci adeguiamo alle norme, ma non ne comprendiamo la ratio. Per tanti anni come sassaresi abbiamo usufruito di un sistema che consentiva di non pagare se non per la durata della sosta, ora dovremo sborsare in anticipo i soldi dovuti per una sosta più lunga rispetto alle nostre previsioni, per non incorrere in una sanzione piuttosto onerosa”, commenta il sindaco Giuseppe Mascia, manifestando perplessità per la nuova norma.

