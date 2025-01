Un tragico incidente è avvenuto nelle campagne di Illorai, in località Berre Porcu: un anziano di 75 anni, ex vigile urbano del paese ora in pensione, ha perso la vita dopo esser stato schiacciato da una mucca.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava caricando le mucche insieme al figlio su un camion. Una di queste si è spaventata, facendo cadere il pensionato. Mentre un’altra lo ha calpestato.

Il tragico evento è accaduto poco dopo le 9: sul posto è intervenuto l’elisoccorso e una ambulanza del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Troppo grave l’accaduto, il cuore dell’uomo ha smesso di battere poco dopo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it