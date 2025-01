Il loro sogno distrutto in una notte. Elisabetta Canu e Nicola Di Stefano si sono salvati per miracolo insieme al loro cane Golia, ma hanno perso la loro casa ad Alghero in un devastante incendio avvenuto venerdì scorso. Le fiamme hanno avvolto l’intero immobile, distruggendo ogni cosa. Oggetti, arredi, ricordi andati in fumo.

A raccontare il dramma è stata proprio “Betty”, che in un post sui social ha raccolto la solidarietà di tantissime persone. “La nostra casa, il nostro tutto in 20 minuti il delirio” scrive. “Non avevamo una reggia ma per noi lo era. La casa che i miei genitori ci hanno dato per poter vivere serenamente insieme. Che piano piano stavamo cercando di abbellire. Tantissimi progetti andati in fumo in così poco tempo. Ma siamo vivi e miracolosamente anche il nostro piccolo bambino peloso”.

Una notte drammatica che i due, promessi sposi con le nozze fissate a giugno, non dimenticheranno mai. “Nicola la mia spalla, il mio tutto. Se non fosse stato per te non so come sarebbe andata a finire. Una forza disumana con un secchio e pochissima acqua disponibile mi ha permesso di poter salvare Golia. Io credo che qualcuno dall’alto ci abbia protetto e mi abbia davvero illuminato la strada per far sì che lo potessi trovare e portare in salvo”.

Dopo la paura e la disperazione, la speranza grazie alla solidarietà arrivata da tutta la Sardegna. “Siamo enormemente grati e felici di sapere che non siamo soli. Quanti gesti di affetto ci stanno avvolgendo. Non sarò mai infinitamente grata per questo amore che ci sta abbracciando ogni giorno. Fiera di avere tanti amici con la A maiuscola che ci amano e ci stanno aiutando a 360 gradi a risalire dal baratro che ci siamo trovati”

“Eravamo felici con poco avevamo deciso finalmente di coronare un sogno di una vita il Matrimonio. Dopo 11 anni di vita insieme un sogno che spero riuscitemo comunque a portare avanti.

Questo ci aiuterà a non mollare perché insieme a Nicola siamo una forza una squadra. Ci risolleveremo, è una promessa, insieme ci riuscitemo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it