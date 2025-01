Prosegue la trattativa tra Cagliari e Cremonese per il maxi scambio che porterebbe in rossoblù Federico Bonazzoli e Dennis Johnsen. In grigiorosso finirebbero Gianluca Lapadula e Paulo Azzi, ma l’intreccio potrebbe anche svilupparsi su trattative singole slegate tra loro.

Su Johnsen infatti c’è da battere la concorrenza di alcune squadre di A e B, mentre dal lato sardo l’uscita di Lapadula interessa anche allo Spezia, così come su Azzi si registra l’interessa del Catanzaro. Situazioni che potrebbero quindi ostacolare uno scambio in blocco dei quattro giocatori, ma che non raffreddano l’asse con i grigiorossi che il ds Nereo Bonato conosce bene.

Proprio Bonato sta valutando anche altri nomi per l’attacco. Quasi sfumato Kouamé, vicinissimo al Torino, resta viva la pista che porta a Cyriel Dessers dei Rangers di Glasgow. Sullo sfondo il possibile rientro di Eldor Shomurodov dalla Roma di Ranieri.

Tornando alla possibile uscita di Azzi, il Cagliari monitora anche un suo eventuale sostituto per completare numericamente la rosa. Piace il terzino destro Tommaso Maggioni, attualmente in forza al Mantova e in scadenza a giugno.

La volontà del Cagliari infatti è quella di non indebolire la rosa, ma solo sfoltire qualche esubero, come Mateusz Wieteska su cui si è riacceso l’interesse del Palermo. Proprio perché il centrale polacco è stato individuato tra i giocatori in uscita, il Cagliari ha deciso di rispedire al mittente l’offerta dell’Argentinos Juniors per il collega di reparto José Palomino, considerato l’alternativa numero uno a Mina e Luperto.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it