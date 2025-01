Le strade della Dinamo Sassari e di Nenad Markovic si separano. Il club sassarese, attraverso un comunicato, ha reso noto l’esonero del coach.

A pesare è stato una prima parte di stagione non esaltante per i biancoblu, culminata ieri con l’uscita dalla Fiba Europe Cup.

Questo quanto comunicato dal club: “La Dinamo Banco di Sardegna comunica che coach Nenad Markovic è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore”.

“A coach Markovic – si legge ancora nel comunicato -il ringraziamento del club per il lavoro svolto in questo anno e l’augurio per i migliori successi professionali e personali. In vista dell’imminente trasferta di Napoli la squadra sarà affidata a Massimo Bulleri“.

