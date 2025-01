Villacidro in lacrime per la scomparsa di don Roberto Lai. Il parrocco, 46enne, si è spento all’hospice di via Jenner di Cagliari dove lottava contro un tumore.

Mons. Roberto Carboni, il Vescovo Emerito Mons. Giovanni Dettori, unitamente al Presbiterio di Ales-Terralba hanno dato la notizia della scomparsa.

I funerali del parrocco si terranno nella giornata di domani, venerdi 17 gennaio, presso la chiesa di Santa Barbara a Villacidro alle ore 15:00.

