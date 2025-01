La presidente della Regione Alessandra Todde ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa del generale Gianfranco Scalas, che si è spento questa notte all’età di 74 anni.

“Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia e agli amici del generale Gianfranco Scalas, leader politico e fondatore di Fortza Paris, venuto a mancare in queste ore” scrive la Presidente.

“Gianfranco era uomo rispettato e conosciuto in tutta la Sardegna. Ci ha sempre unito un legame franco e sincero costruito durante la campagna elettorale e in questi mesi di governo che si è trasformato in rispetto, affetto e amicizia. Mi unisco al cordoglio, con le mie condoglianze più sincere. Gianfranco, che la terra ti sia lieve” ha concluso Todde.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it