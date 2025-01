E’ stato sequestrato il celebre chiosco Luchia, posizionato in viale Buoncammino. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato infatti era decaduta la concessione e questa mattina gli agenti della polizia amministrativa si sono presentati per porre i sigilli alla struttura.

Sono scattate poi anche delle sanzioni per 5000 euro, a causa dell’attività di somministrazione priva di titolo e occupazione abusiva del suolo pubblico.

Una storia travagliata per il locale, che in passato aveva dovuto far fronte a degli esposti per la musica, emessa ad un volume troppo alto, e per la morosità nel pagamento del canone di occupazione del suolo.

Già a giugno era stato presentato un ricorso a seguito della decadenza della concessione disposta dal Comune, ma il Tar Sardegna lo aveva respinto. Stessa sorte con quanto accaduto davanti al Consiglio di Stato.

Al grande dolore provato dai gestori, si aggiunge anche quello di gran parte di Cagliari. Il chiosco infatti era un importante punto di riferimento per tutti coloro che transitavano nel Viale.

Infatti, non sono mancati i messaggi di vicinanza postati sui social da tanti frequentatori: “Saremo sempre con te”, “Era come casa, mancherai tanto” alcuni dei commenti.

