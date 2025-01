Claudio Ranieri, allenatore della Roma ed ex tecnico del Cagliari, è tornato sulla panchina giallorossa dopo che lo scorso maggio aveva salutato i rossoblù dicendo che sarebbe stato il termine della sua carriera con squadre di club, lasciando la porta aperta solo alle Nazionali.

Il tecnico di Testaccio non ha resistito alla chiamata della sua Roma, in enorme difficoltà, e ha deciso di rimettersi in corsa accettando la proposta e dividendo anche l’opinione dei suoi ex tifosi isolani.

Tuttavia, ai microfoni di RaiSport, Ranieri ha confermato come questa sia davvero la sua ultima avventura da allenatore: “La Roma cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell’élite del calcio italiano ed europeo. A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta”.

