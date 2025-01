Nascondeva droga e munizioni in casa della madre. Durante la notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 49 anni, formalmente residente presso il Municipio di Capoterra ma di fatto senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e munizioni illegali. L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare condotta nell’abitazione della madre dell’indagato.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno sequestrato 51 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, 20 colpi calibro 22, 9 bossoli dello stesso calibro, tre telefoni cellulari e vari documenti intestati a terzi, per i quali l’uomo non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori analisi e approfondimenti investigativi.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova. Il giudizio con rito direttissimo è fissato per oggi presso il Tribunale Ordinario di Cagliari.

