Il maltempo che sta colpendo la Sardegna ha richiesto un intenso lavoro da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per tutta la notte in interventi di soccorso su tutto il territorio regionale. Oltre ai 140 interventi della giornata di ieri, sono stati effettuati un altro centinaio di interventi nella notte, con particolare concentrazione nei comandi di Cagliari e Nuoro. Fortunatamente, non sono state segnalate persone coinvolte.

A Cagliari, le operazioni si sono concentrate su alberi e pali pericolanti, che hanno richiesto interventi di messa in sicurezza, pur senza presentare situazioni di particolare gravità.

Allerta massima in queste ore a Villaputzu, dove cresce la preoccupazione per l’arrivo di un’ondata di piena del Flumendosa. Il guado provvisorio, realizzato dopo la chiusura del ponte di ferro, rischia di essere sommerso secondo le stime degli esperti.

