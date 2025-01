Ventiquattro ore al confronto di campionato tra il Cagliari e il Lecce. Una sfida salvezza casalinga che dirà tanto della voglia dei rossoblù di lasciare il terzultimo posto e fare un bel salto in classifica.

Il tecnico Davide Nicola è convinto che la sua squadra sia pronta per conquistare l’intera posta in palio. Ecco le sue dichiarazioni nella conferenza stampa pre-partita.

Sulla gara che farà il Cagliari. “Vogliamo l’intera posta in palio, dovremo avere fame. Il nostro popolo può darci una grande mano. Dobbiamo spingere e pedalare, consci delle nostre qualità”.

Che tipo di Lecce arriverà in Sardegna. “Squadra diversa rispetto all’andata. È quadrata e solida. Hanno cambiato alcuni interpreti come il terzino destro ma in generale penso siano una squadra votata ad una verticalità diversa“.

Sul momento che stanno attraversando Felici e Zortea. “Nadir ha più esperienza. Ha la fame di migliorarsi conoscendo i propri limiti. Per Mattia ci saranno altre difficoltà e dovrà fare uno step nel rimanere ad alti livelli. Ora però non gli do troppe responsabilità. Può fare questo ruolo in Serie A ma gli serve fare esperienza”.

