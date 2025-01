Nessun pericolo per i tifosi del Cagliari che domani raggiungeranno la Unipol Domus per assistere alla sfida col Lecce. La pioggia ci sarà, ma non sarà un problema così importante.

Secondo quanto riporta TuttoCagliari, la giornata sarà caratterizzata da pioggia alternata a schiarite durante tutta la giornata. Venti moderati. La temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 14°C, la minima di 11°C .

