Il maltempo non sembra voler abbandonare la Sardegna, con un tempo instabile su tutta l’isola che è stato previsto almeno fino alla giornata di giovedì.

Le ultime piogge forti però dovrebbero abbattersi su Flumendosa Flumineddu e Gallura nella giornata odierna, per poi esaurirsi. Per questo motivo la protezione civile ha voluto confermare l‘allerta meteo prevista anche per oggi.

“A partire dalle ore 14:00 del 19.01.2025 e sino alle 17:59 del 20.01.2025 – si legge nel comunicato della protezione civile – un avviso di allerta per: codice Giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura“.

