Sabato mattina si è allontanato a bordo della sua auto, una Dacia Duster nera, e poi non ha più fatto ritorno. I familiari hanno allora lanciato l’allarme per la scomparsa di Achille Boero.

L’uomo, 78 anni, è stato presidente della Federcaccia ed è anche un ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale. “Siamo estremamente preoccupati, perché non è in grado di ritrovare la strada di casa autonomamente” scrivono i familiari.

“Chiediamo la collaborazione di tutti per rintracciarlo il prima possibile – prosegue l’appello – Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni utili, vi preghiamo di contattarmi subito. Ogni segnalazione è preziosa! Vi ringraziamo in anticipo per la vostra attenzione e per il vostro aiuto”.

