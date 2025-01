Gabriele Zappa quest’oggi ha messo la firma sul rinnovo del contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2030.

Una grande gioia per lui, come testimoniato dalle parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club: “Sono anche un pochino emozionato perché è bello dopo 5 anni passati qua poter continuare a vivere questa storia. Sono davvero contento“.

Nel corso dell’intervista, Zappa si è soffermato anche sul momento del suo approdo in Sardegna: “Quando sono arrivato non avevo troppe aspettative. Il calcio è rapido e veloce, in alcuni momenti sei più forte del mondo, in altri sono stato messo un po’ da parte. Ci sono stati momenti bui, ma poi sono riuscito a risollevarmi e ho vissuto grandi emozioni, come con la vittoria dei playoff”.

Uno sguardo però rivolto anche al presente e al futuro, con una salvezza da conquistare: “Il mister è bravo a tenere solido il gruppo, ci sono anche elementi importanti che magari giocano un pochino meno ma fanno la differenza come Pavo o Lapa. Stiamo facendo un bel lavoro insieme e dobbiamo continuare così e non mollare”.

