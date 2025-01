E’ stato rintracciato il ragazzo che si trovava a bordo dello scooter che si è scontrato contro un’auto ieri sera in via Sonnino a Cagliari.

Si tratta di un minorenne che aveva in precedenza rubato lo stesso motorino coinvolto nell’incidente. Il ragazzo è stato individuato grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona.

Secondo le ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la corsia preferenziale per i bus di via Sonnino a bordo del ciclomotore. Giunto all’incrocio con via Alghero, ha ignorato il semaforo rosso, scontrandosi con un’autovettura che sopraggiungeva.

L’impatto lo ha fatto cadere a terra, perdendo una scarpa, ma il ragazzo si è rapidamente rialzato dandosi alla fuga.

La polizia, che ha eseguito le indagini, ha poi riscontrato il fatto che lo scooter fosse stato rubato e ha anche trovato un giubbotto, abbandonato dallo stesso ragazzo durante la fuga, per cercare di non farsi riconoscere.

Il giovane, risultato anche privo di patente, è stato deferito all’autorità giudiziaria con le accuse di ricettazione e omissione di soccorso.

