Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato all’unanimità una mozione per la riqualificazione di piazza della Medaglia Miracolosa.

Lo scopo è quello di trasformare lo spazio in un modello di integrazione sociale, sostenibilità e accessibilità. Un importante passo avanti raggiunto in seguito alla seduta tenutasi ieri da parte del Consiglio.

Il documento varato prevede una serie di interventi mirati alla riqualificazione della piazza che saranno articolati in diversi ambiti. Tra questi sarà dedicata particolare attenzione alla manutenzione straordinaria del verde e dell’illuminazione pubblica. In tal modo, si ambisce a migliorare il decoro e la sicurezza dello spazio durante tutte le ore del giorno.

Saranno poi installati giochi, panchine e fontanelle che coloreranno e adorneranno la piazza, con l’obiettivo di aumentare la sua frequentazione da parte delle famiglie.

Si creerà dunque uno spazio vivibile e accogliente che vedrà il coinvolgimento attivo da parte dei cittadini. A tutela dei frequentanti sarà inoltre implementato un sistema temporaneo di videosorveglianza che servirà principalmente anche per scongiurare l’abbandono dei rifiuti.

Dal punto di vista sociale invece, si punta alla creazione di iniziative come mercatini ed eventi culturali di intrattenimento: “L’Amministrazione comunale di Cagliari punta a fare di piazza Medaglia Miracolosa un esempio di rinascita urbana da replicare in altri quartieri della città” ha spiegato il comune in una nota.

