La notizia era ormai nell’aria già da qualche giorno, ma nel pomeriggio odierno è arrivata l’ufficialità. Le strade del Cagliari e di Paulo Azzi si dividono dopo due stagioni vissute insieme.

L’esterno brasiliano è stato ceduto a titolo definitivo alla Cremonese e ripartirà dunque dalla Serie B. Di seguito il comunicato del club rossoblù: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Paulo Azzi che si trasferisce a titolo definitivo alla Cremonese”.

“Impiegato in più ruoli, duttilità al servizio della squadra – si legge nel comunicato – energia positiva in campo e all’interno dello spogliatoio: il Club ringrazia Azzi per quanto dato alla causa rossoblù in questi anni e gli augura il meglio per le prossime sfide professionali. Buon proseguimento di carriera, Paulo“.

