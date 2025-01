Sarà Kevin Bonacina a dirigere l’incontro tra Torino e Cagliari, in programma venerdì sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Come di consueto, la comunicazione è arrivata per mano dell’Aia che ha reso note tutte le designazioni del prossimo turno del campionato di Serie A.

Per Bonacina si tratterà della seconda direzione nel massimo campionato italiano. L’unico precedente infatti risale al match disputato tra Empoli e Torino lo scorso 13 dicembre, vinto dai granata per 0-1.

D’altra parte, in passato ha comunque già arbitrato una volta il Cagliari, in occasione del match di Coppa Italia giocato e vinto dai rossoblù contro la Cremonese per 1-0, lo scorso 24 settembre.

