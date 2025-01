Dopo la cessione di Paulo Azzi alla Cremonese a titolo definitivo, arriva anche quella di Mateusz Wieteska in prestito al Paok Salonicco. Il difensore polacco si trasferisce così in Grecia fino al termine della stagione e il Cagliari da un’altra sfoltita agli esuberi.

Il Paok ha inoltre un diritto di riscatto che potrà esercitare a giugno se il giocatore avrà convinto i bianconeri. Il Cagliari al momento monitora un possibile sostituto, guardando principalmente a difensori giovani di prospettiva. Uno di questi è Caleb Okoli, ex di Atalanta e Frosinone oggi al Leicester.

Intanto tiene banco la questione attaccanti, con la pista David Okereke definitivamente tramontata. Il Cagliari ha deciso di mollare la presa sul giocatore di proprietà della Cremonese e in prestito al Gaziantep in Turchia, ma dai grigiorossi guarda sempre con interesse Dennis Johnsen. Viva anche la pista Cyriel Dessers dei Rangers, ma un attaccante entrerebbe solo in caso di uscita di Gianluca Lapadula, la cui cessione si sta complicando.

