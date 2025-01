Un bambino è stato portato in ospedale in codice rosso a causa di un incendio divampato in una palazzina a Cagliari, in via Castelli.

Secondo la ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un quadro elettrico situato al piano terra dell’edificio, che è abitato da 17 famiglie.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno contribuito all’evacuazione di tutte le persone presenti nella palazzina. I Vigili hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari che hanno poi constatato le condizioni del bambino, e lo hanno trasportato in ospedale con un codice rosso per via dell‘inalazione del fumo generato dall’incendio. Le fiamme hanno infatti invaso il vano scala e gli appartamenti sovrastanti.

Nessuna delle altre persone coinvolte invece è risultata in gravi condizioni. Sono poi giunti anche gli operatori della Polizia di Stato che hanno costantemente prestato assistenza agli operatori Vvf collaborando alle operazioni di evacuazione e garantendo la sicurezza sull’ordine pubblico.

